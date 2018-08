Scandalo pedofilia in chiesa, vittima: lettera papa non dà soluzioni

Uno dei testimoni che, davanti al Gran Giurì della Pennsylvania ha raccontato di essere stato molestato per anni da sacerdoti, ha dichiarato che la lettera di papa Francesco non offre soluzioni su come la Chiesa cattolica dovrebbe combattere la pedofilia. Jim Faluszczak, 49 anni, ex prete che ora lavora con le vittime di abusi, ha aggiunto che se il Papa non riesce a trovare immediatamente delle soluzioni dovrebbe ritirarsi.