Scandalo Oxfam, ex capo di Save The Child lascia l'Unicef

L'ex numero uno di Save The Children, Justin Forsyth, si è dimesso dall'attuale incarico di vicedirettore dell'Unicef. Il passo indietro arriva dopo che Forsyth è stato accusato di aver mandato in passato messaggi inappropriati a collaboratrici donne a margine dello scandalo sessuale che ha coinvolto in Gran Bretagna l'Oxfam e altre ong umanitarie.