Scandalo Fifa, media: Blatter sapeva della tangente per mondiali Sudafrica

"Anche Sepp Blatter sapeva dei 10 milioni versati dal Sudafrica per avere i mondiali 2010". Lo sostiene il settimanale di Johannesburg "Sunday Times", in possesso di una mail nella quale il segretario Fifa Jerome Valcke parla dei colloqui al riguardo "tra il nostro presidente e il presidente sudafricano Thabo Mbeki". Il giornale non pubblica però la mail.