Save the Children:a Lesbo bimbi detenuti, fatti uscire solo per Papa

Molti dei bambini del centro profughi di Lesbo, visti nelle immagini delle televisioni di tutto il mondo durante la visita di Papa Francesco, vivono "come detenuti" e sono stati fatti uscire solo in occasione dell'arrivo del Pontefice. E' l'accusa lanciata da Save the Children: "Da settimane - spiega il portavoce dell'Ong - quei bambini sono chiusi lì dentro: li hanno fatti uscire solo per qualche minuto, il tempo di salutare il Papa".