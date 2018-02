San Valentino, ecco perché in Pakistan nessuno può parlarne

San Valentino in Pakistan è un tabù . Il 14 febbraio, vietato ogni riferimento alla festa degli innamorati su radio, televisioni, quotidiani e siti internet. Nel Paese, musulmano al 96.4% , la tradizione è comunque celebrata da molte coppie e accompagnata da offerte speciali in negozi e ristoranti. Tuttavia, non manca chi la ritiene una forma di imperialismo culturale dell'Occidente, contraria allo spirito nazionale.

È stata l'autorità nazionale per le telecomunicazioni (PEMRA) a emanare il divieto per i media. La decisione segue una delibera della corte suprema nel 2017, che oltre alla copertura mediatica proibiva anche eventi legati a San Valentino nei luoghi pubblici. Era stato un privato cittadino, Abdul Waheed, a chiedere la censura definendo il giorno degli innamorati come un'occasione per diffondere "immoralità, nudità e indecenza". A un anno dalla petizione di Waheed, la corte suprema deve ancora emettere un verdetto definitivo.