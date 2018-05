14 maggio 2018 13:21 San Paolo, mamma poliziotto uccide rapinatore: premiata dal governatore Katia da Silva Sastre, 42 anni, era fuori servizio davanti alla scuola dei figli: ha disarmato il criminale e lo ha colpito tre volte. Lʼencomio pubblico nel giorno della festa della mamma

Il giorno prima reagisce a una rapina davanti alla scuola dei figli e ferisce a morte il malvivente, il giorno dopo viene premiata per il suo coraggio, con tutti gli onori, dal governatore dello Stato di San Paolo in persona, Marcio Franca, durante la Festa della mamma. E' accaduto alla 42enne Katia da Silva Sastre, caporale della polizia militare, che il 12 maggio, in borghese, era andata a prendere le sue bimbe a fine lezione. Era con altri genitori, davanti ai cancelli, quando un ladro, pistola in pugno, ha tentato di rapinare i presenti. La donna ha sfoderato l'arma di servizio, lo ha disarmato e ucciso. Da qui il titolo di "mamma coraggio".

La vicenda ha come cornice l'ingresso della scuola Ferreira Master di Suzano, a San Paolo. "Siamo venuti qui questa domenica mattina, festa della mamma, - ha detto il governatore alla stampa, - in un giorno molto speciale per onorare una madre molto esperta, molto disponibile, molto coraggiosa, che è il caporale Sastre del 4 ° Baep, nella zona est".