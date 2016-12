Salah, ministro belga: "Lo abbiamo"

Theo Francken, il segretario di stato belga per l'asilo e le politiche migratorie, conferma l'arresto di Salah Abdeslam, sul suo account Twitter. "We hebben hem" ("lo abbiamo") afferma su Twitter. Il presidente francese François Hollande è stato tenuto al corrente sul blitz partecipando a un summit nella residenza del premier belga Charles Michel in rue de la Loi.