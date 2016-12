Russo dato per morto dopo una sbronza, si sveglia all'obitorio

Dato per morto, con tanto di certificato e resuscitato in camera mortuaria, rischiando di andare al creatore per ipotermia. Teatro di questa vicenda a dir poco surreale è Vladivostok in Russia, dove un uomo che stava festeggiando con gli amici in un locale l'arrivo dell'anno nuovo, a colpi di vodka, ha avuto un malore. Il medico, dopo aver visitato il malcapitato, ne ha constatato il decesso e ha fatto trasportare il cadavere all'obitorio.