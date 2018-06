Russiagate, Trump: "Nomina procuratore speciale è incostituzionale"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato su Twitter che "la nomina di un procuratore speciale per il Russiagate è totalmente incostituzionale. Nonostante questo, siamo stati al gioco perché, a differenza dei democratici, non ho fatto nulla di male". Trump ha inoltre scritto: "Come affermato da numerosi legali, ho l'assoluto diritto di concedermi l'assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato?".