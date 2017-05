Russiagate, Nyt: "Trump chiese a Comey di chiudere indagini su Flynn" | Senatore: "Se vero più vicino impeachment"

Dal canto suo la Casa Bianca ha prontamente smentito. "Il presidente non ha mai chiesto a Comey o ad altri di fermare le indagini su Flynn" afferma la Casa Bianca, sottolineando che Trump ha rispetto "per le agenzie governative e per tutte le indagini"



Una smentita che ovviamente non accontenta gli avversari di Trump. "Se quanto riporta il New York Times fosse vero si potrebbe forse parlare di 'ostruzione alla giustizia', avvicinandosi a un possibile impeachment" ha il senatore indipendente della commissione di intelligence, Angis King. In rivolta i democratici "Quando è troppo è troppo" sbotta il parlamentare democratico, Adam Schiff. "Il paese viene messo sotto esame in un modo senza precedenti. La storia ci sta a guardare" tuona Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica in Senato. "Servono i mandati per ottenere i documenti legati a Flynn" dice il parlamentare, Elijah Cummings. Nancy Pelosi, leader dei democratici alla Camera, parala di "assalto alla legge": se la ricostruzione di Comey e' vera il presidente "ha commesso un grave abuso del suo potere esecutivo. Nel peggiore dei casi si è trattato di ostruzione alla giustizia"