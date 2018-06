Russiagate, legale Trump: presidente vuole essere sentito da Mueller

Il presidente americano Donald Trump "vuole essere sentito" dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. Lo afferma Rudy Giuliani, il legale di Trump, in un'intervista alla Cnn, definendo l'indagine di Mueller un'orribile perversione di giustizia. Donald Trump non ha fatto nulla di sbagliato, ha quindi aggiunto Giuliani.