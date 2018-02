Russiagate: da Manafort 2 milioni di dollari a ex politici europei

L'ex manager della campagna di Donald Trump, Paul Manafort, ha pagato 2 milioni di euro a ex politici europei affinché facessero lobby a favore dell'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych. E' quanto emerge - riportano i media americani - dalle nuove accuse presentate dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Muller, nei confronti di Manafort che avrebbe usato almeno quattro conti offshore per pagare i politici.