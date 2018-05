Russia, Putin giura da presidente e conferma Medvedev premier

Vladimir Putin ha giurato come presidente della Federazione Russa. E come primo passo politico ha confermato Dmitri Medvedev a capo del governo candidandolo premier. A breve la Duma si riunirà per approvare la scelta di Putin. Il nuovo governo potrebbe però avere una composizione diversa dal precedente, con cambiamenti al vertice di alcuni ministeri. Medvedev, presidente dal 2008 al 2012, è premier dall'8 maggio del 2012.