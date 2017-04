Panico sulla vetta più alta d'Europa, il monte Elbrus, sulla catena del Caucaso in Russia: una valanga si stacca e punta lo ski-resort Kogutay, sull'omonima cima a 3.819 metri d'altitudine, in località Terskol. Per fortuna, però, la struttura turistica, alla fine, verrà solo investita da un enorme nuvolone bianco, perché la spaventosa corsa della massa nevosa si ferma a metà percorso. A testimoniare quanto accaduto, girando un filmato in quegli attimi di paura, è stato una guida alpina locale, Oleg Koshkarev, che ha poi postato il video sul suo profilo Facebook, totalizzando oltre centomila visualizzazioni.