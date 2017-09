Russia, l'oppositore Alexei Navalny su Twitter: sono stato arrestato a Mosca

L'oppositore russo Alexei Navalny ha annunciato su Twitter di essere stato arrestato a Mosca. Le manette sono scattate all'uscita dalla sua abitazione, mentre si stava dirigendo a un incontro elettorale. "La polizia mi ha portato in commissariato", ha scritto Navalny, aggiungendo di non conoscere la motivazione del fermo. Sul suo account Instagram ha inoltre postato un breve video in cui si vedono gli agenti che scendono dall'auto per arrestarlo.