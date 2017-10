Russia, cortei pro-Navalny: oltre 140 fermi in decine di città

La polizia russa ha fermato circa 140 persone in decine di città in tutta la Russia, nell'ondata di proteste a sostegno del leader dell'opposizione Alexei Navalny, fermato il 29 settembre e condannato a 20 giorni per aver più volte violato le regole sulle manifestazioni. I dimostranti vogliono che Navalny possa presentarsi alle elezioni presidenziali di marzo, da cui è stato escluso perché dichiarato colpevole di corruzione.