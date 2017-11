Russia, comizio Navalny in negozio di mobili per aggirare divieti

Il leader dell'opposizione russa Alexiei Navalny ha tenuto l'ultimo comizio in un negozio di mobili di Irkutsk per aggirare i divieti da parte delle autorità. Spesso, infatti, a Navalni vengono negate le autorizzazioni per organizzare manifestazioni pubbliche, oppure gli vengono concesse ma solo per luoghi periferici e difficili da raggiungere.