Un appello a rendere il mondo più umano e fraterno : è il testamento spirituale di padre Jacques Hamel , sgozzato nella sua chiesa nei pressi di Rouen , in Francia . Il settimanale cattolico Famille Chrétienne pubblica il suo messaggio scritto sul giornale della parrocchia all'inizio delle vacanze. "Possiamo ascoltare in questo tempo l'invito di Dio a prendere cura di questo mondo, per renderlo più caloroso, umano e fraterno".

Il prete invita anche a pregare per la pace "attenti a ciò che accade nel nostro mondo in questi tempi". "Che le vacanze ci permettano di fare il pieno di gioia - è l'augurio con cui il parroco chiude il suo messaggio -. Così potremo riprendere al meglio la nostra strada insieme".



Padre Jacques Hamel, ausiliario della parrocchia, aveva 86 anni ed era nato nel 1930 a Darnétal, comune vicino a Saint-Etienne du Rouvray. Ordinato sacerdote nel 1958, aveva festeggiato il giubileo d'oro nel 2008. Auguste Moanda-Phuati, il parroco della chiesa, ne ha parlato come di un "sacerdote in pensione che ancora dava una mano, molto noto perché era qui da molti anni".



Su Twitter l'omaggio con #jesuispretre e #jesuiscatholique- La Rete intanto sta rendendo omaggio al prete sgozzato con centinaia di tweet. Immagini, preghiere o semplici ricordi legati dall'hashtag #jesuispretre. Creato anche l'hashtag #JeSuisCatholique ("Sono cattolico").