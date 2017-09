Referendum Catalogna, Rajoy non ci sta: "Valutiamo ogni strumento per fermarlo"

Situazione esplosiva - C'è un motivo se per ora il Governo spagnolo ha soltanto ventilato la minaccia di togliere l'autonomia alla Catalogna. La Costituzione glielo permetterebbe, ma nessuno ha mai fatto ricorso a tanto: il rischio è quello di inasprire le tensioni. Il primo ministro Mariano Rajoy lo sa e per questo si limita a scandire con fermezza: "Il referendum non si farà", senza cedere a chi parla di "colpo di Stato".



Cosa rischiano gli indipendentisti - Il presidente del Parlamento catalano, Carles Puigdemont, è stato denunciato formalmente insieme ai sui ministri per disobbedienza, abuso di potere e malversazione di danaro pubblico e potrebbe finire in carcere. Anche i 24mila volontari che si sono adoperati per il referendum rischiano, ma perseguire tutti loro potrebbe essere una mossa controproducente.



Il precedente - Il 9 novembre 2014 si è tenuto un referendum non vincolante sullo stesso argomento. Andò a votare il 37% della popolazione, che espresse parere favorevole nell'81% dei casi.