Razzismo, Farnesina smentisce l'Onu: "Allarme ingiusto e infondato"

"L'Italia ritiene inappropriate, infondate e ingiuste le dichiarazioni dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, relative a presunte inadempienze italiane in materia di rispetto dei diritti umani dei migranti". Lo ha affermato la Farnesina dopo le parole della Bachelet in cui asseriva di avere "intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di razzismo".