19 maggio 2015 Ragazza di 19 anni partecipa a un talent show in Turchia, le sparano alla testa La giovane Mutlu Kaya è in ospedale in condizioni critiche. Fermate tre persone, tra cui l'ex fidanzato. Si tratterebbe di un atto punitivo: la famiglia non voleva che partecipasse allo show

22:24 - La polizia turca ha fermato tre persone nella provincia sudorientale di Diyarbakir con l'accusa di aver sparato in testa ad una ragazza di 19 anni. Tra loro c'è anche l'ex fidanzato della giovane, che si è dichiarato innocente: "Ero contrario alla sua partecipazione al talent show ma non le ho sparato. Io l'amo". La giovane Mutlu Kaya, che si trova in ospedale in condizioni critiche, è stata aggredita domenica notte mentre si trovava in casa.

Il 30 marzo la ragazza aveva ricevuto la visita della nota cantante turca Sibel Can, che le aveva chiesto di prendere parte al concorso dopo averla ascoltata nei provini dello show della tv nazionale Sesi Cok Guzel. Qualche giorno dopo sono però emerse presunte minacce di morte ricevute dalla giovane da parte del clan legato alla famiglia paterna.



"Quando hanno sentito che avrei partecipato, mi hanno detto che mi avrebbero uccisa. Ho paura", ha detto la ragazza ai responsabili del talent show, citata dai media turchi. I femminicidi sono un problema allarmante in Turchia. Secondo i dati delle ong, nel 2014 294 donne sono state uccise, mentre quest'anno sono già 91.