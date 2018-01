Psichiatra lancia allarme sulla salute mentale di Trump. Casa Bianca: scandaloso

Lee, che ha coordinato il libro "The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President", è stato ascoltato dai parlamentari - tutti democratici, meno un repubblicano - il 5 e 6 dicembre. "I parlamentari hanno detto di essere rimasti molto preoccupati riguardo la pericolosità del presidente, i pericoli che la sua instabilita' mentale pongono al presidente", ha detto Lee alla Cnn. "Trump - ha sostenuto ancora a Politico - sta peggiorando e diventerà incontenibile con le pressioni della presidenza".



Il fatto di offrire una valutazione sulla salute mentale del presidente è apparentemente contrario alla "Regola Goldwater" dell'Associazione psichiatrica americana, la quale "asserisce che i membri psichiatri non danno opinioni professionali sullo stato mentale di qualcuno che non hanno personalmente valutato". La portavoce della Casa bianca Sarah Sanders ha definito "scandalose e ridicole" le valutazioni dello psichiatra. Se Trump "fosse incapace (di governare), probabilmente non siederebbe qui - ha detto ancora Sanders - e non avrebbe sconfitto il più qualificato gruppo di candidati che il Partito repubbliano abbia mai visto".



Trump: il libro di Wolff pieno di bugie - Il libro di Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House", che esce oggi anticipatamente per evitare i tentativi di bloccarlo messi in campo dalla Casa bianca, è "pieno di bugie". Ad affermarlo è stato un furibondo Donald Trump, il presidente americano al centro di questo testo che mette in dubbio la sua adeguatezza come leader degli Stati uniti. "Non ho autorizzato alcun accesso alla Casa bianca per l'autore di questo libro falso (anzi l'ho respinto molte volte)! Non ho mai parlato con lui per il libro. Pieno di bugie, rappresentazoni false e fonti che non esistono", ha twittato Trump.