Processo Cohen, avvocato Giuliani: nessun illecito da parte di Trump

"Non c'è riferimento ad alcun illecito da parte del presidente americano". Lo ha affermato Rudy Giuliani, avvocato di Donald Trump, in una nota diffusa dopo l'ammissione di colpevolezza presentata da Michael Cohen, ex legale del tycoon accusato di otto capi di imputazione. "E' chiaro che - continua Giuliani -, come osservato dall'accusa, le azioni di Cohen riflettono uno schema di bugie e disonestà durante un periodo di tempo significativo".