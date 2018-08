Porto, turista italiano cade in un'opera d'arte in un museo: ricoverato in ospedale

Un turista italiano è finito in ospedale dopo essere caduto in un'opera d'arte nel Museo Serralves di Porto, in Portogallo. Il 59enne è precipitato nell'esposizione "Discesa al Limbo" dello scultore britannico Anish Kapoor che consiste in un pozzo nero di due metri e mezzo di profondità. Il turista si è avvicinato per capire se si trattasse di un'illusione ottica o di un vero buco nel pavimento, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.