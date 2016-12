Polonia, la destra anti Ue vince le elezioni: la Szydlo sarà premier con il 39,1% dei voti

Se i dati degli exit poll saranno confermati da quelli ufficiali, che sono attesi in giornata, Diritto e Giustizia otterrebbe 242 seggi su 460 alla camera bassa del Parlamento, avendo così la possibilità di governare da solo il Paese. Piattaforma Civica otterrebbe invece 133 seggi, mentre solo altri 3 partiti minori entrerebbero in parlamento: quello della rockstar Pawel Kukiz, una nuova formazione chiamata Polonia Moderna e il Partito dei Contadini Polacchi.



Fuori per la prima volta la sinistra - Nessuna forza di sinistra, per la prima volta nella storia della Polonia post-comunista, entrerebbe in Parlamento.