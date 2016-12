Più forte della malattia, Magali compie 15 anni ma il suo corpo è come se ne avesse 90

Magali Gonzalez Sierra , secondo i pronostici dei medici, non avrebbe mai potuto spegnere 15 candeline, la davano morta ben prima. Ma lei, più forte della sua terribile malattia genetica, ha tagliato il traguardo dei 15 anni di vita. E sono tanti per il suo piccolo corpo affetto da progeria che produce un invecchiamento accelerato. "Mi trovo bella", ha detto la ragazza che vive nella zona rurale della Valle del Cauca, in Colombia .

Il suo corpo non rispecchia la sua età - Il suo desiderio era sentirsi una principessa per un giorno. E così, in occasione del suo compleanno, parenti e amici le hanno regalato una corona argentata e una festa in grande stile. "Magali ha 15 anni e le sue ossa ne hanno circa 90", ha raccontato la madre, Nedy Sierra. L'anno scorso ha avuto un infarto. I suoi genitori sperano che possa esaudire anche un altro suo sogno, e cioè diventare infermiera.



La malattia si è manifestata quand'era piccolissima - "La malattia di Magali si è manifestata quando aveva 10 mesi. La sua pelle s'è indurita, ha perso le ciglia, le sopracciglia e i capelli", ha aggiunto la donna. Aveva due anni quando i medici le hanno diagnosticato la sindrome di Hutchinson-Gilford, cioè la progeria, caratterizzata da un invecchiamento prematuro e accelerato dell'organismo.