Pioggia di fulmini in India, almeno 98 morti in meno di 24 ore

Un'ondata di maltempo caratterizzata da piogge battenti ha colpito l'India settentrionale causando la morte in 24 ore di 98 persone colpite da fulmini, soprattutto nelle campagne. Vittime di questo fenomeno non sono un fenomeno infrequente sul territorio indiano, ma il decesso di 56 persone, fra cui due bambini, in Bihar e di 42 nel vicino Uttar Pradesh, "è sicuramente un fatto insolito", dicono i media locali.