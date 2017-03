Penelopegate, Fillon incriminato per gli impieghi fittizi della moglie e dei figli

Il candidato della destra francese alle presidenziali, Francois Fillon , è stato formalmente incriminato dai giudici istruttori nell'inchiesta sugli impieghi fittizi a favore dei suoi familiari. Lo ha detto il suo legale. Fillon dovrà rispondere di diversi capi di imputazione, tra i quali appropriazione indebita di fondi pubblici. L'udienza, inizialmente prevista per mercoledì, è stata anticipata a oggi.

Intanto ci sarebbero nuove rivelazioni sullo scandalo dei lavori fittizi che lo vede indagato insieme alla moglie Penelope. Il quotidiano francese Le Parisien rivela infatti che fra il 2005 e il 2007 i due figli dell'allora senatore Fillon - impiegati in qualitàdi assistenti parlamentari - avrebbero girato al padre una parte dei propri salari; ad esempio al figlia Marie avrebbe depositato sul conto corrente dei genitori circa 33mila euro sui 46mila euro netti percepiti fra l'ottobre del 2005 e il dicembre del 2006.



Anche il figlio minore dell'esponente della destra, Charles Fillon, che percepiva 4.846 euro lordi al mese di stipendio, avrebbe fatto, secondo quanto riferisce sempre Le Parisien, dei bonifici regolari sul conto dei genitori, a quanto sembra di valore inferiore. Avrebbe così rimborsato al padre parte delle spese effettuate dal genitore per il suo alloggio e per le spese correnti, ha spiegato Antonin Le'vy, legale di François Fillon.