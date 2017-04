Pena morte: in Arkansas eseguita la prima condanna in programma, stop alla seconda

L'Arkansas ha eseguito la prima di due condanne a morte programmate: un giudice federale ha sospeso temporaneamente la seconda dopo che l'avvocato del detenuto ha presentato un ricorso sostenendo che il primo prigioniero ha sofferto in seguito all'iniezione letale. Sofferenze che, a suo avviso, potrebbero essere provate anche dal suo assistito, per la sua obesità. Il primo condannato, Jack Jones, 52 anni, è stato dichiarato morto nelle prigione di Cummins, a circa 120 km dalla capitale Little Rock.