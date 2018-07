Pena di morte, 34enne giustiziano in Texas: è 8° da inizio anno

Un detenuto è stato giustiziato martedì sera in Texas per l'omicidio a colpi d'arma da fuoco del proprietario di un discount nel 2004. Christopher Young, 34 anni, non aveva mai negato l'uccisione, registrata anche da una telecamera di sorveglianza del negozio, aveva però insistito sul fatto che era ubriaco e non aveva intenzione di uccidere. Young, afroamericano, è l'ottavo prigioniero messo a morte quest'anno in Texas.