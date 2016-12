Parigi, fulmine si abbatte su una festa in parco giochi: 11 feriti, 6 bambini ustionati sono in gravi condizioni

E' di almeno undici feriti, otto bambini e tre adulti, il bilancio delle vittime di un fulmine che ha colpito il parco giochi parigino di Monceau , non lontano dagli Champs-Elysees. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che sei piccoli sono in condizioni gravi. Si teme per la vita di quattro dei feriti, cioè tre bambini e un adulto. Il gruppo stava festeggiando un compleanno.

Il gruppo si trovava nel parco quando intorno alle 14 è scoppiato un forte temporale: a quel punto ha cercato riparo sotto un albero, che ha però attirato un fulmine. Il comandante dei vigili del fuoco, Eric Moulin, ha spiegato alla stampa che uno dei bambini, con arresto cardiaco, è stato soccorso inizialmente da un pompiere che si trovava nel parco, prima che intervenissero i servizi di soccorso.



Sei bambini sono stati ricoverati in terapia intensiva, ma la speranza è che possano tutti uscirne senza danni nonostante le ustioni riportate. I servizi meteorologici avevano lanciato un'allerta meteo per le forti piogge in arrivo, ma Parigi - su cui si è abbattuto un violento nubifragio - non era fra le località interessate.



Germania, 35 feriti da fulmine a partita bimbi - Episodio analogo in Germania, dove 35 persone sono rimaste ferite da un fulmine durante una partita di calcio di bambini. La folgore ha colpito direttamente l'arbitro, rimasto ferito gravemente così come altri due adulti; 32 altre persone, fra cui 30 bambini di età comprese fra i nove e gli undici anni, sono invece rimasti feriti in modo leggero e ricoverati per accertamenti. Secondo le prime testimonianze al momento dell'incidente il cielo era sereno; già venerdì tuttavia la tempesta "Elvira" aveva investito le regioni occidentali della Germania e nel Land della Renania-Palatinato, dove si trova Hoppstaedten, un treno era deragliato senza causare feriti.