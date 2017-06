Attentatore ha detto "sono dell'Isis" - L'assalitore di Notre Dame ha detto di essere "un soldato del Califfato" dell'Isis. Lo riferisce Bfmtv citando fonti vicine all'inchiesta. Un'affermazione confermata dalle indagini seguite all'attacco. Si tratterebbe infatti di Farid Ikken, algerino, nato nel 1977 e arrivato nel marzo 2014 in Francia. Nella sua abitazione sarebbe stato ritrovato un video con il giuramento all'Isis e il proposito di commettere attentati. Secondo alcuni media francesi, l'uomo sarebbe un ricercatore, laureato in scienze sociali e dottorando in Francia. Avrebbe firmato diverse pubblicazioni e sarebbe sposato con una svedese.



Il rettore dell'università conferma - Farid Ikken è uno studente dell'Università di Metz, dottorando in giornalismo, con una tesi sui media, in particolare quelli del Nord Africa. Lo ha dichiarato il presidente dell'Università di Lorena, Pierre Mutzenhardt, alla radio France Bleu. Il rettore ha confermato che Ikken studia dal 2014 per un dottorato in giornalismo al CREM, il Centro di ricerca sulle mediazioni. All'università affermano che Ikken era giornalista in Algeria.