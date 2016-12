Papa Francesco contro la divano-felicità: "Ragazzi alzatevi, non siete fatti per vegetare"

Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 1 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 2 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 3 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 4 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 5 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 6 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 7 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 8 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 9 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 10 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 11 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 12 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 13 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 14 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 15 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 16 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 17 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 18 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 19 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 20 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 21 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 22 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 23 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 24 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 25 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 26 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 27 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 28 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 29 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 30 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 31 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 32 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 33 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 34 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 35 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 36 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 37 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 38 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 39 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 40 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi 41 di 41 Ansa Ansa Gmg 2016, il Papa alla veglia con i ragazzi leggi dopo slideshow ingrandisci

La "divano-felicità" per Bergoglio è una "paralisi silenziosa che ci può rovinare di più; perché a poco a poco, senza rendercene conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo imbambolati e intontiti. L'altro ieri parlavo dei giovani che vanno in pensione a vent'anni. Oggi parlo dei giovani addormentati, mentre altri - forse i più vivi, ma non i più buoni - decidono il futuro per noi". "La verità - ha detto ancora - è che non siamo venuti al mondo per 'vegetare' ma per "lasciare un'impronta". "Quando scegliamo la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la libertà".



Non si vince l'odio con più odio - "Non ci metteremo a gridare contro qualcuno, non ci metteremo a litigare, non vogliamo distruggere. Noi non vogliamo vincere l'odio con più odio, vincere la violenza con più violenza, vincere il terrore con più terrore. E la nostra risposta a questo mondo in guerra ha un nome: si chiama fraternità, si chiama fratellanza, si chiama comunione, si chiama famiglia". Ha detto Papa Francesco ai ragazzi della Gmg di Cracovia.



Dolore e guerra non sono più cose anonime - "Per noi, oggi e qui, provenienti da diverse parti del mondo, il dolore, la guerra che vivono tanti giovani, non sono più una cosa anonima, non sono più una notizia della stampa, hanno un nome, un volto, una storia, una vicinanza. Oggi la guerra in Siria è il dolore e la sofferenza di tante persone, di tanti giovani come il coraggioso Rand, che sta qui in mezzo a noi e ci chiede di pregare per il suo amato paese".



Risponde così Papa Francesco alla testimonianza di una ragazza siriana che ha chiesto di pregare per il suo Paese. "Vi invito a pregare insieme a motivo della sofferenza di tante vittime della guerra, affinché una volta per tutte possiamo capire che niente giustifica il sangue di un fratello, che niente è più prezioso della persona che abbiamo accanto".