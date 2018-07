24 luglio 2018 18:28 Pakistan, tutto pronto per le elezioni: tre candidati uccisi in pochi giorni Cittadini chiamati a rinnovare il Parlamento. Tre partiti principali a contendersi i 342 seggi disponibili

Il 25 luglio 2018 ci sono le elezioni politiche in Pakistan. Questa la data in cui i cittadini verranno chiamati alle urne. Sono tre i partiti principali a contendersi i 342 seggi del Parlamento: Lega Musulmana del Pakistan; Partito Popolare Pakistano; Movimento per la Giustizia del Pakistan. Non è stato di certo un avvicinamento facile al voto, data l'uccisione di ben tre candidati nelle ultime due settimane.

Popolo alle urneIl mandato dell'attuale Parlamento e delle Assemblee provinciali è scaduto a fine maggio e, come dice la Costituzione del paese, il voto deve per forza essere fissato entro i 60 giorni successivi. Così si è deciso di far votare i cittadini pakistani proprio il 25 luglio.

La corsa è apertaSi tratta di elezioni molto importanti. Un vero e proprio banco di prova per il partito attualmente al governo, dato che il leader ed ex primo ministro Nawaz Sharif è stato condannato a 10 anni di carcere per corruzione. Inoltre, la Corte Suprema ha anche stabilito che non potrà ricoprire cariche pubbliche per il resto della sua vita. A contendersi i 342 seggi disponibili ci sono principalmente tre partiti: la Lega Musulmana del Pakistan, messa a dura prova proprio dalla condanna dello stesso Sharif; il Partito Popolare Pakistano e il Movimento per la Giustizia del Pakistan.