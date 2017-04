Orrore in Siria, attacco aereo con gas tossici: almeno 58 morti

Erdogan: "Attacco inumano" - L'attacco con gas tossici in Siria è "inumano" e costituisce una minaccia per i negoziati di pace. Lo ha detto il presidente turco Erdogan in una conversazione col presidente russo Putin senza specificare chi sia da condannare per l'attacco.



Parigi chiede riunione Onu - Il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Marc Ayrault, ha chiesto un incontro di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Un nuovo e particolarmente grave attacco chimico è avvenuto nella provincia di Idlib. Le prime informazioni suggeriscono un grande numero di vittime, anche bambini. Condanno questo atto disgustoso", ha detto Ayrault, sottolineando che queste azioni gravi "minacciano la sicurezza internazionale".



Mogherini: situazione drammatica - Le notizie sul raid aereo che ha fatto decine di morti con armi chimiche in Siria è "orribile" ed è "un promemoria del fatto che la situazione continua ad essere drammatica". Così l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. "Ovviamente c'è una primaria responsabilità del regime - ha poi sottolineato - perché deve proteggere il suo popolo, non attaccarlo".