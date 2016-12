Onu, Italia eletta nel Consiglio di sicurezza per il 2017

L' Italia è stata eletta con 179 voti in Consiglio di Sicurezza Onu per il 2017. L'Assemblea Generale ha avvallato l'intesa raggiunta con l'Olanda in base alla quale quest'ultima ha ritirato la sua candidatura per il gruppo dell'Europa Occidentale. Roma siederà nell'organo esecutivo delle Nazioni Unite dal prossimo 1 gennaio e alla fine del 2017 ci sarà la staffetta , con il ritiro dell'Italia e l'elezione dell'Olanda.

Il ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, ha espresso via Twitter tutta la sua soddisfazione. "179 voti e entriamo nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. Un onore per l'Italia, un buon accordo con l'Olanda", così ha commentato dopo il voto all'Assemblea Generale.



Gli altri membri eletti per il biennio 2017-2018 sono la Bolivia per America Latina e Caraibi, l'Etiopia per l'Africa, e il Kazakistan per l'area Asia-Pacifico, che a partire dal primo gennaio sostituiranno gli Stati uscenti: Spagna, Nuova Zelanda, Angola, Venezuela e Malesia. Rimangono per il 2017 Egitto, Giappone, Ucraina, Senegal e Uruguay, oltre i cinque Paesi con un seggio permanente, ossia Usa, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina.