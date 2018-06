Onu: bocciata bozza Usa che chiedeva condanna Hamas

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bocciato la bozza di risoluzione proposta dagli Usa che chiedeva di condannare Hamas per le recenti violenze a Gaza e domandava che cessasse tutte le azioni violenti. "Non sono necessarie ulteriori prove - ha detto l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Nikki Haley - è chiaro che l'Onu è irrimediabilmente prevenuta contro Israele. Gli Stati Uniti non permetteranno questo pregiudizio".