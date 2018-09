Onu, Abu Mazen a Usa e Israele: "Gerusalemme non è in vendita"

"Gerusalemme non è in vendita". E' il monito rivolto a Usa e Israele dal leader palestinese, Abu Mazen, intervenuto all'Assemblea generale dell'Onu. "Non bastano gli aiuti umanitari - ha aggiunto - serve una soluzione politica. Ed è insufficiente e inutile varare delle risoluzioni che poi nessuno fa rispettare". Abu Mazen ha poi accusato Israele di aver approvato "leggi razziste mirate a creare uno Stato in cui vige l'apartheid".