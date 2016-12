Oms: rischio Zika anche in Europa

"In inverno il rischio in Europa di contagio del virus Zika è basso, ma potrebbe aumentare in primavera ed estate". E' l'avvertimento lanciato da Roberto Bertollini, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) durante un'audizione alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. "La zanzara tigre può trasmetterlo", ha spiegato Bertollini, ricordando che si tratta di "un insetto presente in Italia, Grecia, Croazia e Spagna".