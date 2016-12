Ok Ungheria al referendum migranti, Orban: far valere indipendenza

Il Parlamento ungherese aveva approvato il referendum sui migranti a maggio, il Presidente della Repubblica Janos Ader ha ora indetto il quesito per gli elettori: "Volete che l'Ue possa obbligarci ad accogliere in Ungheria, senza l'autorizzazione del Parlamento, il ricollocamento forzato di cittadini non ungheresi?". La consultazione sarà valida con il voto del 50% degli elettori. Il premier Orban dice: "Si tratta di far valere la nostra indipendenza".