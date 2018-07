Oim Libia: 10mila migranti in 20 centri sotto il sole

Sarebbero più di diecimila i migranti salvati o bloccati dalla Guardia costiera libica, rinchiusi in 20 centri di detenzione in condizioni estreme, tra il sovraffollamento delle strutture e l'ondata di afa che nel Paese sta facendo registrare temperature di oltre 40 gradi. E' quanto spiega Christine Petré, la portavoce per la Libia dell'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.