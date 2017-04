Un afroamericano, Steve Stephens , ha ucciso il 74enne Robert Goodwin Sr. per strada a Cleveland, in Ohio, postando poi il video su Facebook . Il 37enne ha inoltre pubblicato un'altra registrazione in cui spiega di aver commesso altri delitti. Per questo motivo l'Fbi, insieme alla polizia, ha lanciato una caccia all'uomo. Ricompensa di 50mila dollari per chi fornisce informazioni. Le autorità ritengono che il fuggitivo sia armato e pericoloso.

Cleveland, uccide un anziano e posta il video horror su facebook 1 di 5 Ansa Ansa Cleveland, uccide un anziano e posta il video horror su facebook 2 di 5 Ansa Ansa Cleveland, uccide un anziano e posta il video horror su facebook 3 di 5 Ansa Ansa Cleveland, uccide un anziano e posta il video horror su facebook 4 di 5 Ansa Ansa Cleveland, uccide un anziano e posta il video horror su facebook 5 di 5 Facebook Facebook Cleveland, uccide un anziano e posta il video horror su facebook leggi dopo slideshow ingrandisci

Il capo della polizia, Calvin Williams, ha affermato in conferenza stampa che dalle verifiche condotte non risultano al momento altre vittime. Williams ha invitato il pubblico che avesse qualsiasi tipo di segnalazione di rivolgersi alle autorità, sottolineando tuttavia di rimanere vigili in quanto "il ricercato è armato e violento".



Stephens lavorava per Beech Brook, un'agenzia per la salute comportamentale che offre ai bambini servizi di salute mentale, affido e adozione e programmi per i ragazzi ai rischio. Nella trasmissione via Facebook Stevens mostra il suo badge Beech Brook. La struttura per il momento non ha commentato. In una conferenza stampa nella serata di ieri la polizia ha chiesto all'uomo di consegnarsi. "Tutti stanno cercando Steve. Vogliamo che tutto questo abbia fine nel modo più pacifico possibile e vogliamo che si consegni" ha ribadito il capo della polizia di Cleveland Calvin Williams.



Facebook: "Un crimine orrendo" - "E' un crimine orrendo". E' stata la reazione del social network subito dopo la pubblicazione del video "live", "Non consentiamo questo tipo di condotta su Facebook", ha aggiunto.