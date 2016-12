Obamacare, "vittoria per popolo"

"Una vittoria per gli americani che lavorano duramente in tutto il nostro Paese le cui vite sono diventate più sicure con questa legge". Così il presidente Barack Obama ha commentato la decisione della Corte suprema Usa di mantenere i sussidi della riforma sanitaria "Obamacare", da lui promossa. "Continuiamo a far sì che sempre più persone abbiano la copertura", ha aggiunto Obama.