Obama e Castro, storico faccia a faccia"Voltiamo pagina"; "Discutiamo tutto"

11 aprile 2015 Obama e Castro, storico faccia a faccia

10:46 - Mai, in oltre 50 anni, si erano visti un presidente degli Stati Uniti e un presidente cubano seduti uno accanto all'altro per un faccia a faccia. E'accaduto al vertice delle Americhe di Panama. Ulteriore e inequivocabile segnale della svolta storica in corso tra i due Paesi, con Barack Obama e Raul Castro impegnati con convinzione a voltare pagina. "La Guerra Fredda è finita da tempo" ha detto il presidente Usa.

"Siamo disposti a discutere di tutto ma c'è bisogno di pazienza, molta pazienza", ha detto il presidente cubano Raul Castro nel faccia a faccia con Barack Obama. Raul ha sottolineato che ci possono essere differenze "con rispetto delle idee altrui". Da parte sua il presidente degli Stati Uniti aggiunge: "Questo è ovviamente un incontro storico e vogliamo voltare pagina rispetto alle vecchie divisioni".



La storia tra Stati Uniti e Cuba è complicata, ha detto ancora Obama, sottolineando tuttavia che dopo 50 anni di politiche che non hanno funzionato "era tempo che tentassimo qualcosa di diverso". Adesso, ha aggiunto, "siamo nella posizione di poter cambiare strada verso il futuro". Col tempo, ha aggiunto "è possibile per noi voltare pagina e sviluppare un nuovo rapporto tra i nostri due Paesi".



Castro, parlando in spagnolo, ha anche affermato di essere d'accordo con quanto detto da Obama prima di lui. Poi è tornato a sottolineare come nulla sia statico, "possiamo essere in disaccordo oggi su qualcosa su cui potremmo trovarci d'accordo domani".



Nei prossimi giorni decisione su "lista nera" - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama prenderà "nei prossimi giorni" una decisione su Cuba riguardo alla lista Usa dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo. Lo ha detto lo stesso Obama a Raul Castro. L'incontro è durato circa un'ora, i due presidenti hanno discusso tra l'altro l'apertura delle rispettive ambasciate impegnandosi a scogliere questo nodo al più presto possibile.