Obama andrà a Hiroshima ma non chiederà scusa: "Truman usò la bomba atomica per motivi giusti"

Nella sua visita a Hiroshima , Barack Obama non rimetterà in discussione la decisione degli Stati Uniti di sganciare la bomba atomica sopra la città durante la Seconda guerra mondiale. Lo afferma Ben Rhodes, il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, sottolineando che è questo " il momento giusto " per il viaggio del presidente in Giappone.

Secondo quanto riferito da Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca, Barack Obama ritiene che l'allora presidente Usa Harry Truman prese la decisione di usare la bomba atomica ad Hiroshima "per motivi giusti", per "far cessare una guerra terribile". Non ci si devono aspettare scuse, quindi.



Obama sarà il primo presidente americano in carica a recarsi a Hiroshima. Ad aprire la strada era stato, ad aprile, il segretario di Stato John Kerry, che nella città distrutta dalla bomba sganciata nel 1945 aveva visitato il Memoriale della Pace. Obama arriverà a Hiroshima alla fine del suo viaggio in Asia, il decimo da quando è alla Casa Bianca, dopo la riunione del G7 che si svolgerà proprio in Giappone. Il tour del presidente americano, dal 21 al 28 maggio, inizierà dal Vietnam, altra tappa altamente simbolica dove avrà una serie di incontri ad Hanoi e ad Ho Chi Min City.