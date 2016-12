Nyt: "L'Ue finora ha fallito, pochi aiuti a Italia e Grecia per i profughi"

L'Europa finora "ha fatto poco per aiutare Italia e Grecia, i Paesi in cui approdano molti dei rifugiati" che fuggono dalle guerre in Medio Oriente. La critica arriva dal New York Times, che sottolinea il "fallimento" della Ue nel mettere a punto un sistema condiviso di quote, accusando soprattutto Francia e Regno Unito, finora determinati nel fermare il flusso dei migranti ai loro confini.