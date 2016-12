12:18 - Nuovo orrore in Nigeria, dove due bambine kamikaze di 10 anni si sono fatte esplodere - si ipotizza in modo involontario - in un mercato nella città di Potiskum, nel nordest del Paese. Il bilancio provvisorio è di tre civili uccisi. Ventiquattro ore fa la città di Maiduguri era stata colpita da un altro attentato, compiuto anche in quel caso da una bambina.