Nuovo colpo di scena in casa Spd, il "traghettatore" sarà Scholz

Le aspettative e il futuro - Completamente disattese quindi le aspettative di chi immaginava l'attuale capogruppo dell'Spd in Parlamento, Andrea Nahles, alla guida del partito da subito, così come aveva proposto lo stesso Schulz pochi giorni fa.



Il direttivo del partito, riunito nel pomeriggio di martedì, ha comunque votato all'unanimità perché la ministra del Lavoro uscente sia proposta per l'elezione come nuova leader nel corso del prossimo congresso Spd, il 22 aprile a Wiesbaden. Ma a questo punto sulle possibilità dell'elezione bisogna andare cauti.



Il caos in casa Spd - Riavvolgendo il nastro degli avvenimenti degli ultimi giorni si ha l'immagine di un partito travolto da uno scontro tra la base e il vertice. Il piano era semplice: Schulz avrebbe dovuto passare il testimone a Nahles direttamente al congresso di aprile del partito. Poi è subentrata l'idea che nel delicato passaggio del referendum interno agli iscritti delle prossime settimane (che dovrà dare l'ultimo e nient'affatto scontato via libera alla Grosse Koalition) Nahles avrebbe potuto assumere in forma commissariale la guida del partito, per evitare un vuoto ai vertici.



Non una novità assoluta per l'Spd, che già in passato ha avuto altre esperienze di commissari ad interim. Ma un passaggio semplice in altre condizioni ha generato stavolta un crescendo di critiche tale da dare vita addirittura ad una contro-candidatura, quella della sconosciuta sindaca di un Paese dell'estremo nord della Germania, ai confini con la Danimarca, Simone Lange di Flensburg.



Il piano saltato a causa del "metodo" - L'obiezione dei contrari al passaggio di testimone a Nahles, che vanno dal sindaco di Berlino Michael Mueller ai circoli No-Gro-Ko sparsi per la Germania, è stata sul metodo. La guida del partito, la tesi, non dovrebbe essere decisa, nemmeno per un tempo limitato, da un circolo ristretto di persone e lo statuto prevede che al ritiro di un presidente segua una nuova elezione entro i successivi tre mesi nel corso del congresso. Non è una questione di nomi, ha tenuto a precisare il sindaco di Berlino nel manifestare la sua contrarietà al passaggio di consegne a Nahles.



La decisione del direttivo ha infine tenuto conto delle proteste per cercare di arginare il caos, che rischia di far implodere uno dei più antichi partiti politici d'Europa. E soprattutto, almeno nell'immediato, di far naufragare il nuovo governo di coalizione guidato da Angela Merkel.