Nuovi raid del regime in Siria, "usati napalm e bombe a grappolo"

Intensi bombardamenti aerei e di artiglieria da parte del regime di Assad sono in corso in Siria in zone fuori dal controllo delle forze lealiste a Damasco, Daraa, Hama, Idlib e Aleppo. Lo riferiscono fonti concordanti sul terreno, confermando quanto già denunciato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) e dai media panarabi. Negli attacchi sarebbero state usate anche bombe a grappolo e bombe incendiarie al napalm.