Nuova Zelanda, vietato l'acquisto di case agli stranieri

"Niente case agli stranieri". Non è un nuovo slogan di qualche movimento xenofobo, ma la nuova legge introdotta dal governo di Nuova Zelanda . La norma infatti proibisce l’acquisto di abitazioni nel paese da parte di cittadini stranieri. E' stata introdotta per contrastare l’aumento dei prezzi delle case e degli affitti degli ultimi anni .

Con l'approvazione della nuova legge il primo ministro Jacinda Ardern mantiene una delle promesse cardine della sua campagna elettorale. La premier aveva assicurato infatti che una volta eletta avrebbe abbassato il prezzo delle case e avrebbe risolto il problema dei senzatetto vietando l'acquisto di nuove abitazioni da parte degli stranieri. "E' una decisione importante che dimostra l'impegno del governo a rendere realtà il sogno di molti neozelandesi di avere una casa". Ha commentato così la nuova legge David Parker, ministro delle Finanze.



Negli ultimi anni ha scatenato delle polemiche in Nuova Zelanda il massiccio acquisto di case da parte di cittadini stranieri: nella città di Auckland in un decennio i prezzi delle case sono raddoppiati e in altre città sono aumentati del 60%. Secondo le statistiche i principali acquirenti stranieri sono cinesi e australiani, questi ultimi sono esenti dal divieto insieme ai cittadini di Singapore.



Non sono mancate polemiche dopo l'approvazione della nuova legge. Il Fondo monetario internazionale ha chiesto al Governo neozelandese di rivedere la legge mettendo in guardia che il divieto potrebbe avere l'effetto di scoraggiare gli investimenti stranieri.